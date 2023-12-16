Самолеты дальней авиации РФ выполнили полет над Балтикой МО РФ: два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС выполнили полет над водами Балтики

Фото: МО РФ

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование над нейтральными водами Балтики. Минобороны опубликовало кадры патрулирования бомбардировщиков, которое продлилось пять часов.

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Ту-22М3 сопровождались истребителями Су-30СМ ВКС. Кроме того, на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали самолеты иностранных государств.

В октябре два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря. По данным Минобороны, полет был плановым и прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Маневры бомбардировщиков осуществлялись в сопровождении истребителей Су-35С.

Также сообщалось, что самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей, сообщает пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что для этого были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.