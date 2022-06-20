Сайты российских вузов атаковали хакеры Сайты российских вузов подверглись DDoS-атакам в день старта приемной кампании

Фото: shutterstock

В день старта приемной кампании интернет-ресурсы целого ряда вузов в разных регионах России подверглись DDoS-атакам, пишет «Вести.ru». Сообщается, что при заходе на сайты учебных заведений высвечивается ошибка. IT-специалисты некоторых учреждений уже справились с нападением хакеров, остальные продолжают устранять возникшие неполадки.

В частности, стали недоступны для абитуриентов сайты ключевых вузов Свердловской и Челябинской областей. Аналогичные трудности возникли у университетов Северо-Кавказского федерального округа.

Также о кибератаках заявили в Астраханском госуниверситете имени В. Н. Татищева, уточнив при этом, что они ведутся с украинских IP-адресов.

Издание при этом предполагает, что массовые хакерские нападения не окажут серьезного влияния на ход приемной кампании в России, поскольку еще не все выпускники получили результаты ЕГЭ и аттестаты, кроме того, подать документы на поступление в вуз можно через портал госуслуг или лично, посетив учебное заведение.

Накануне заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна. По его словам, число участников кибератак превышает 100 тысяч человек.