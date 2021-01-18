Сайт ФСИН могли атаковать из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/d44fb22e-599b-11eb-acf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвергся кибератакам, которые продолжались на протяжении 13 часов. Источник, работающий в ведомстве, утверждает, что хакерские атаки велись из зарубежных стран.

Массированные DDos-атаки происходили с 18:00 17 января до 07:00 18 января. Наиболее сильные атаки были зафиксированы между 20:45 — 22:30, 23:00 — 00:30 и 04:00 — 06:00, — сказал источник.

Он отметил, что восстановить работу ресурса удалось только к 07:00 18 января. Кто именно и зачем устроил массированную кибератаку на российского ведомство — пока неизвестно. Предполагается, что злоумышленники хотели похитить конфиденциальные данные, чтобы в дальнейшем использовать их в своих целях.

Источник также уточнил, что хакеры действовали с серверов в США, Китае, Турции и других странах. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, вечером 17 января пользователи, заходя на официальный сайт ФСИН, видели уведомление, в котором говорилось, что на сайте якобы ведутся технические работы. В это время специалисты сайта пытались противостоять хакерским атакам.

Сейчас же порталы службы работают в обычном режиме и доступны для пользователей. Специалистам удалось устранить последствия длительной кибератаки.

Ранее NEWS.ru писал, что хакеры пытались сорвать выход на рынок вакцины от коронавируса, созданной американской компанией Pfizer в партнёрстве с немецкой BioNTech.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам рассказали, что в декабре 2020 года системы организации были взломаны неизвестными, в результате чего оказались похищенными некоторые конфиденциальные документы о препарате, которые разработчики передали агентству.