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С авиацией и танками: Россия и Индия борются с террористами на учениях
Россия

С авиацией и танками: Россия и Индия борются с террористами на учениях

13:13, 10 августа 2021
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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В Волгоградской области с 1 по 13 августа проходят совместные контртеррористические учения России и Индии «Индра-2021». В мероприятиях задействована армейская и штурмовая авиация Южного военного округа, танки Т-90А, БМП-30, БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», РСЗО «Град» и беспилотники. Манёвры РФ и Индии «Индра» проводятся с 2003 года. С российской стороны участвуют около 250 военных, столько же и у индийских коллег. Как проходит отработка борьбы с терроризмом — в фотогалерее NEWS.ru.

mil/vk.com

В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и техники: танки Т-90А, БМП-3, БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», РСЗО «Град», автомобили повышенной проходимости, беспилотники, а также штурмовую и армейскую авиацию ЮВО

mil/vk.com

Российские и индийские военные выполнили разведпоиск НВФ на учении «Индра-2021» под Волгоградом

mil.ru

Российские и индийские военные выполнили разведпоиск НВФ на учении «Индра-2021» под Волгоградом

mil/vk.com

mil/vk.com

Российские и индийские военные выполнили разведпоиск НВФ на учении «Индра-2021» под Волгоградом

mil/vk.com

Российские и индийские военные выполнили разведпоиск НВФ на учении «Индра-2021» под Волгоградом

mil.ru

Российские и индийские военные выполнили разведпоиск НВФ на учении «Индра-2021» под Волгоградом

mil.ru

Российские и индийские военные выполнили разведпоиск НВФ на учении «Индра-2021» под Волгоградом

mil/vk.com

Военнослужащие Индии во время международных российско-индийских учений на полигоне Прудбой

Эрик Романенко/ТАСС

Военнослужащий Индии во время международных российско-индийских учений на полигоне Прудбой

Эрик Романенко/ТАСС

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