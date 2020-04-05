РЖД отменил последний международный пассажирский поезд

https://static.news.ru/photo/027b7a28-774f-11ea-b97e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
РЖД на фоне ситуации с коронавирусом отменил поезд № 7/8 Москва — Брест, который должен был курсировать лишь в некоторые даты в апреле и мае. Он стал последним прямым пассажирским международным составом, отменённым из-за пандемии.
Курсирование поезда по отдельным датам в апреле и мае также было отменено, — сообщили РИА Новости в АО «ФПК» («дочке» РЖД).
Как писал NEWS.ru, Российские железные дороги с 6 апреля временно отменяют поезда, курсирующие между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву. Ранее на том же основании были отменены поезда № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург.