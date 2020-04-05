РЖД отменил последний международный пассажирский поезд

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В Республике Татарстан стало проще получить разрешение на выход из жилого помещения в условиях самоизоляции. Об этом сообщается на портале Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Чтобы покинуть свою квартиру или дом, теперь нужно отправить на номер 2590 бесплатное SMS-сообщение с текстом «регистрация#» и номером паспорта. В ответ придёт оповещение об успешной регистрации с номером. До...