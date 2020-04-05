Россия

РЖД отменил последний международный пассажирский поезд

17:21, 05 апреля 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЖД на фоне ситуации с коронавирусом отменил поезд № 7/8 Москва — Брест, который должен был курсировать лишь в некоторые даты в апреле и мае. Он стал последним прямым пассажирским международным составом, отменённым из-за пандемии.

Курсирование поезда по отдельным датам в апреле и мае также было отменено, — сообщили РИА Новости в АО «ФПК» («дочке» РЖД).

Как писал NEWS.ru, Российские железные дороги с 6 апреля временно отменяют поезда, курсирующие между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву. Ранее на том же основании были отменены поезда № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург.

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