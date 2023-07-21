«РВ»: Россия нанесла удары по Одессе сверхзвуковыми ракетами «Оникс»

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Ракета «Оникс»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что ВС РФ нанесли удары по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». По данным канала, пуски ракет были зафиксированы из Крыма. В Минобороны не комментировали данную информацию.

По данным «РВ», взрывы также раздались в Николаевской и Черниговской областях.

Воздушная тревога была объявлена на Украине в ночь на 21 июля. По данным местных СМИ, взрывы были слышны не только в населенных пунктах Одесской области, но и в самой Одессе.

Глава региональной военной администрации Олег Кипер сообщил, что хранилище с зерном, принадлежащее одному из аграрных предприятий Одесской области, получило повреждения в результате ракетного удара. По его словам, сигнал о воздушной тревоге в регионе был подан с опозданием.

Координатор местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по Николаеву. По его словам, целью удара была гостиница, в которой находились военнослужащие ВСУ и иностранные наемники. Предполагается, что они были военными инструкторами. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.