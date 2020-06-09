Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Полноценный курортный сезон в России планируется начать с 1 июля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности, — цитирует ТАСС Догузову.
Как писал NEWS.ru, накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 1 июля в РФ стартуют межрегиональные туристические поездки. На совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным он озвучил ряд мер для запуска туристического сезона и поддержки отрасли. По его словам, в первую очередь необходимо поддержать семейный туризм, разработать тарифы для детей. Также важно повысить доступность санаторно- курортного лечения. Помимо прочего, важным направлением является экотуризм.