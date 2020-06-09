Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Все выделенные на поддержку семей с детьми средства уже доведены до регионов. Задержек с их выплатами произойти не должно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что в этом вопросе необходимо добиться абсолютной ясности. Матвиенко напомнила о невыплатах и задержках в оказании финансовой помощи медицинским специалистам и отметила, что подобная ситуация не должна повториться....