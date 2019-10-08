https://static.news.ru/photo/b49aba7c-e9e0-11e9-84ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Более 4 млн запросов на выдачу сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) граждане подали через многофункциональные центры в первой половине 2019 года. За весь 2018 год через МФЦ было подано более 6,7 млн запросов на выдачу сведений ЕГРН, а за 2017 год — более 6,9 млн запросов. Согласно действующему законодательству, нормативный срок выдачи таких сведений составляет три рабочих дня в случае подачи напрямую в Кадастровую палату, пять дней — через МФЦ.

Все сведения Единого госреестра недвижимости предоставляются за плату. Исключение составляет только выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Наибольшее число запросов таким способом было подано в Московской области — более 960 тыс. В Москве через МФЦ граждане подали 228,5 тыс. запросов, в Краснодарском крае — 208 тыс., в Ростовской области — 108,4 тыс., в Республике Татарстан — 102,4 тыс.

Чаще всего заказывают выписки об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах, о переходе прав на объект недвижимого имущества, о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Для получения сведений ЕГРН посредством МФЦ необходимо написать заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность. Дополнительные документы могут понадобиться, если такое заявление подаёт наследник, залогодержатель или доверенное лицо, а также если имущество, в отношении которого подаётся запрос, принадлежит несовершеннолетнему.

Выписку можно получить как в бумажном, так и в электронном виде — способ и форма получения документа указываются при подаче заявления.

Согласно законодательству, срок выдачи сведений составляет не более трёх рабочих дней с момента получения запроса. Они актуальны на момент выдачи, так как принципы ведения ЕГРН подразумевают постоянное обновление информации.

В целях повышения оперативности выдачи сведений ЕГРН Федеральная кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис, который позволяет получить выписку за несколько минут.