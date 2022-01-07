Россияне смогут оформить паспорт за пять дней

С первого июля срок оформления паспорта в РФ будет сокращён до пяти дней, независимо от места жительства и причин его замены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены, — говорится в сообщении.

По информации МВД, данная форма выдачи будет распространяться и при введении в России паспорта с электронным носителем. В настоящее время срок оформления паспорта составляет десять дней в случае, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех прочих случаях.

Ранее стало известно, что при выдаче россиянам электронных паспортов документы в бумажном варианте будут аннулироваться. На заграничные паспорта это не распространяется.

Электронный паспорт будет существовать в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. До конца 2022 года документы нового образца появятся в трёх субъектах России в рамках эксперимента.

Цифровой паспорт оснастят чипом отечественного производства. В нём будет содержаться некоторое количество персональных данных, но всю информацию надёжно зашифруют, а сам чип практически нельзя будет взломать.