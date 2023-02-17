Россияне отметили рост цен на все виды товаров в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне сообщили о росте цен на все виды товаров в 2023 году, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение». Так, о подорожании мяса и птицы сообщил 41% респондентов (против 36% неделей ранее), рост цен на молоко и молочную продукцию отметили 36% (31% неделей ранее), рыбы и морепродуктов — 33% (31% неделей ранее).

Еще 29% россиян считают, что подорожал хлеб, фрукты и овощи, 27% опрошенных заметили рост цен на яйца, 25% респондентов обратили внимание на повышение стоимости сахара.

Наименьшие количество голосов получили растительное масло (23%), крупа и макароны (22%) и алкоголь (16%).

Все виды непродовольственных товаров также выросли в цене, считают россияне. Наибольший разрыв в показателях относительно прошлой недели — электроника и бытовой техника (21% против 16% на прошлой неделе).

В начале февраля ФОМ сообщил, что более половины россиян чувствуют тревогу. Согласно исследованию, тревожное настроение преобладает среди друзей, коллег и знакомых 53% опрошенных, при этом спокойствие ощущают 41% респондентов, еще 6% затруднились с ответом.