С 25 апреля 2023 года на территории России прекращена работа сервисов me ID и Mercedes me connect, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Автодома», которая приобрела активы Mercedes в России. Сервис me connect позволял через экран смартфона управлять различными функциями автомобиля, включая дистанционное блокирование и разблокирование, контроль давления в шинах и уровня топлива. Me ID давал возможность водителям удаленно запускать двигатель и находить припаркованный автомобиль.