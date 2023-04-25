Россияне лишились доступа к Mercedes с телефона Сервисы Mercedes me connect и me id прекратили работу на российском рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 25 апреля 2023 года на территории России прекращена работа сервисов me ID и Mercedes me connect, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Автодома», которая приобрела активы Mercedes в России. Сервис me connect позволял через экран смартфона управлять различными функциями автомобиля, включая дистанционное блокирование и разблокирование, контроль давления в шинах и уровня топлива. Me ID давал возможность водителям удаленно запускать двигатель и находить припаркованный автомобиль.

Пресс-служба подтвердила прекращение работы указанных сервисов с 25 апреля 2023 года на российском рынке. Причина этого — смена владельца акционерного капитала «Мерседес-Бенц Рус» и выход компании из группы Mercedes-Benz.

«Автодом» заверил, что ранее активированные дополнительные функции (навигация на жестком диске, видеорегистратор, интеграция смартфона (CarPlay & AndroidAuto, AMG Track Pace) продолжат работать в автомобиле.

Напомним, «Автодом» сообщил о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. В результате компания получила доли и акции немецкого концерна Mercedes-Benz в российских дочерних предприятиях, включая «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (подмосковный автозавод), «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей).

«Автодом» также получил право на гарантийную поддержку автомобилей марки Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что комиссия правительства РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода немецкого автоконцерна Volkswagen под Калугой. Его приобретет автодилер «Авилон».