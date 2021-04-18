Россиянам назвали риски участия в кредитно-потребительских кооперативах

https://static.news.ru/photo/95bff22e-8cd4-11ea-bf81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники кредитно-потребительских кооперативов (КПК) могут не только получить повышенный доход от вложений, но и рискуют потерять все средства. Кроме того, взносы в кооператив не защищены по системе страхования вкладов. Об этом в интервью РИА Новости предупредил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По словам эксперта, привлекательность КПК обусловлена высокой доходностью, но одновременно несёт в себе повышенные риски, включая и вероятность потери всех вложений.

Если заёмщики КПК не в состоянии погашать кредиты, то пропадает и база выплат «вкладчикам». На фоне коронакризиса вероятность резкого ухудшения финансовой устойчивости КПК возросла. Взносы в КПК не защищены по системе страхования вкладов, — отметил Зельцер.

Он также сообщил, что кредитно-потребительские кооперативы по своей сути являются кассами взаимопомощи, формой коллективного инвестирования, которая предполагает формирование капитала за счёт взносов пайщиков и дальнейшей выдачи кредитов тем членам кооператива, кто нуждается в финансировании.

Избежать повышенных рисков вхождения в пирамиду можно, как минимум, проверив наличие КПК в Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов, — подчеркнул Михаил Зельцер.

Эксперт также отметил, что в рамках КПК в большей степени рискам подвержены кредиторы, чем заёмщики, так как необходимость осуществлять оперативное финансирование заставляет соглашаться с повышенными процентами к возмещению — и это прямо влияет на способность выплатить долг.

Ранее аналитик рассказал, стоит ли возвращаться к банковским вкладам. По мнению эксперта ИК «Финам» Сергея Переходы более выгодно оставаться на фондовом рынке и использовать индивидуальный инвестиционный счёт, который позволит получить налоговые льготы.