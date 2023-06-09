Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя будет четырехдневной из-за Дня России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ближайшая рабочая неделя для россиян будет сокращенной из-за празднования Дня России, сообщили в Роструде. В ведомстве пояснили, что она будет длиться со вторника, 13 июня, по пятницу, 16 июня, передает ТАСС.

Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска, поэтому можно смело планировать и не бояться особых финансовых потерь, — рассказал глава юридической практики портала Superjob Александр Южалин.

12 июня в Москве основные праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут на Красной площади, где состоится концерт с участием звезд отечественной эстрады. После него в небо запустят салют.

В концертном зале «Зарядье» в честь Дня России пройдет концерт классической музыки. На сцену выйдет практически весь состав Русского национального оркестра.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что президент России Владимир Путин не планирует устраивать торжественный прием в Кремле по случаю праздника. Встречи по случаю 12 июня проводились традиционно вплоть до 2019 года, но затем традиция была прервана.