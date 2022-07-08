Россиян предупредили о неизбежном росте цен на пиво Пиво в РФ будет дороже, хотя производители стараются сдерживать рост цены

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В последние годы пивовары в России столкнулись с целой чередой разного рода внешних вызовов, которые привели к росту себестоимости продукции. В этой связи в настоящее время также сложно сдерживать рост цен на напиток, который, тем не менее, остаётся ниже инфляции. Об этом РИА Новости рассказал исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев.

Что касается роста цен, то он безусловно, будет происходить, но, если взглянуть на последние годы, то мы видим, что пиво всегда росло в цене примерно вдвое медленнее уровня роста инфляции, — сказал Дурдыев.

Он объяснил, что первый этап повышения цен на пиво был спровоцирован закрытием во время пандемии портов Китая. Однако в нынешнем году отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами, среди которых — подорожание упаковки, расходы на сырьё, транспортировку. Кроме того, из России ушли иностранные производители, поставлявшие оборудование и производившие алюминиевую тару. Так, за год стоимость стекла на рынке увеличилась на 20%, алюминия на 25%, пластика — на 50%. Рост цен продолжится, уверяет Дурдыев. Всё это отразится на конечной стоимости продукта для потребителя.

Кроме того, на локальном рынке отсутствует хмель, без которого невозможно добиться желаемого вкуса и аромата продукта.

Сейчас хмель возможно закупать в Турции, мы пытаемся наладить поставки, но полного спектра используемых и необходимых нам сортов там, к сожалению, нет. А объёмы отечественного хмеля, который выращивается в Чувашии, очень скромные и не всегда соответствуют нашим спецификациям, — пояснил Дурдыев.

Он заверил, что все производители стараются сдерживать повышение цен, насколько это возможно и происходит не одномоментно.