Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей и Белоруссией

https://static.news.ru/photo/3f701b88-f9da-11ea-b004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская федерация с 21 сентября откроет международное авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября — с Южной Кореей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), — отмечается в сообщении.

В штабе при этом уточнили, что рейсы будут осуществляться раз в неделю.

С 27 сентября российские самолёты начнут летать в Южную Корею. Рейсы в будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью также один раз в неделю.

Принято решение возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул), — сообщили в штабе.

Кроме того, завершается программа вывозных рейсов для граждан России из-за открытия границ.

За весь период действия программы было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тыс. пассажиров, — подсчитали в штабе.

Теперь россияне смогут вернуться на родину регулярными авиарейсами. Кроме того, на коммерческой основе планируется задействовать борта, которые возвращаются в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских транзитных рейсов. Сейчас такие рейсы осуществляет «Аэрофлот».

При этом Россия в очередной раз не попала в список третьих стран Европейского союза, с которыми рекомендовано открыть границы. Этот список в ЕС рассматривают примерно раз в две недели, в последний раз это произошло 2 сентября, и перечень также не был изменён. При этом в августе из него исключили Марокко. Сейчас в список вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этого же числа РФ и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию.

Как писал NEWS.ru, ранее Греция опубликовала правила въезда для россиян.