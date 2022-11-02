Россия возобновила железнодорожное сообщение с Северной Кореей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей возобновилось. Представители пресс-службы Дальневосточной железной дороги рассказали, что из Приморья в КНДР впервые за два года отправился поезд. В трех вагонах состава транспортируются 30 лошадей породы орловский рысак, передает ТАСС.

Впервые за два года через пограничный переход «Хасан» (РФ) — «Туманган» (КНДР) отправлен поезд, он перевозит 30 лошадей. В каждом из трех вагонов по десять животных, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идет подготовка к возобновлению регулярного железнодорожного сообщения между государствами.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, лошадей привезли в пункт пропуска «Хасан» из Суздаля. Животных транспортировали в специально оборудованных автовозах.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, когда в полном объеме возобновится движение автомобилей по Крымскому мосту. Он заверил, что это произойдет до конца года. По словам чиновника, ремонт поврежденной нитки трассы идет с опережением графика.