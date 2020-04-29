Россия в рейтинге ООН по готовности к пандемии заняла 49 место

https://static.news.ru/photo/6b4db02e-8a15-11ea-8be6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация находится в списке из 189 стран на 49 месте среди стран, наиболее подготовленных к борьбе с коронавирусом. Возглавили список Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия и специальный административный район Китая Гонконг. Об этом сообщается в опубликованном докладе Программы развития Организации Объединённых Наций.

На последнем месте — Нигер, а перед ним расположились Центрально-Африканская Республика, Чад, Южный Судан и Бурунди. Россия в рейтинге опередила Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Украину и Грузию.

США в списке с наибольшим числом заражённых, находятся на 16 месте, Италия — на 29, Франция — 27, а Испания на 25. При этом Китай оказался 85 по списку, а Иран — на 65-й строчке.

Критерии, по которым составлялся рейтинг, включают уровень развития, состояние системы здравоохранения, доступ к Интернету. Эти критерии демонстрируют, насколько хорошо страна сможет справиться с многочисленными проблемами, возникающими при кризисе, подобном коронавирусу, — цитирует ООН ТАСС.

Сейчас в самых развитых странах на 10 тыс. человек приходится в среднем по 55 больничных мест, 30 врачей, 81 медсестра. Что касается наименее развитых стран, то там — семь больничных мест, 2,5 врача и шесть медсестёр.

В организации рассказали также, что у 85,5% населения, т.е. у 6,5 млрд человек в мире до сих пор нет доступа к интернету, что мешает им работать и учиться во время ограничительных мер, связанных с карантином.

Кроме готовности стран к кризису, связанному с эпидемией, в ООН также оценили социально-экономическую уязвимость государств. Россия в нём также заняла 49 место. Первая пятёрка, впрочем, и тут оказалась неизменной. В неё вошли Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия и Гонконг.

Меньше РФ к кризисам оказались готовы другие страны СНГ, Украина, большинство стран Латинской Америки и Африки, а также некоторые азиатские страны. Самыми уязвимыми к экономическим последствиям оказались страны с недиверсифицированной экономикой. Например, Черногория, Мальдивы, Кабо-Верде в основном, зависящие от туризма.

Как писал NEWS.ru, ранее в ООН заявили, что пандемия коронавируса приведётмир к историческим уровням бедности и безработицы.