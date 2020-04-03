Россия с 4 апреля остановит вывозные международные рейсы

Международные рейсы, которые вывозят россиян на родину, будут остановлены с 4 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Отмечается, что эта мера принята в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации.
С 00:00 мск 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину, — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.