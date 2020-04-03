Россия с 4 апреля остановит вывозные международные рейсы

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Российские железные дороги (РЖД) запустили новую версию сайта, где имеется потенциальная возможность покупки билетов на самолёт. При поиске подходящего рейса система помимо основных вариантов теперь выдаёт предложения с пересадками, а также подбирает варианты путешествия другими видами транспорта.

Стартовая страница переориентирована на пассажирскую тематику, здесь размещён блок для покупки билетов, набор блоков про основные услуги: билеты, бонусная программа, различные акции, а также набор информационных блоков, — сообщили в...