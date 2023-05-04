Россия призвала мир осудить атаку на Кремль: новости СВО на вечер 4 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Знак «Бесполетная зона» на Манежной площади

В МИД РФ заявили, что за атакой на Кремль стоят киевские власти. Там также призвали мировое сообщество осудить Украину за данный инцидент. Представители министерства отметили особый цинизм действий украинской власти, которая совершила попытку покушения на президента России накануне Дня Победы и парада 9 Мая.

По мнению российского дипведомства, преступные действия Киева еще раз подтверждают отсутствие у Украины стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем. В ведомстве подчеркнули необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции и добавили, что с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что атака беспилотников на Кремль является инсценировкой. По его словам, на это указывают опубликованные в Сети видео, а также то, что российское руководство не сразу сообщило о произошедшем.

Фото: president.gov.ua Михаил Подоляк

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби назвал смехотворными обвинения в причастности США к атаке на Кремль. Он уточнил, что Соединенные Штаты запретили Украине наносить удары по территориям России. В Белом доме уточнили, что США непричастны к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за этим.

Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который считает, что Украина не могла организовать атаку беспилотников без указаний США. Представитель Кремля также уверен, что Украине не всегда дают право выбрать средство для осуществления поставленной США задачи. Песков подчеркнул, что в Вашингтоне должны понимать, что Москва знает об этой стратегии.

Позже Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку и это могут быть исключительно продуманные шаги.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал мнение, что с точки зрения активной террористической деятельности на территории России можно считать, что анонсируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины уже началось. Он отметил, что в последнее время возросла интенсивность обстрелов городов и поселков ДНР и ЛНР.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Минометный расчет ВСУ

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что атаки беспилотников и взрывы на железнодорожных путях в России не являются частями глобального контрнаступления ВСУ. По его словам, пока украинское контрнаступление еще не началось, но как только оно запустится, российское военное руководство узнает об этом. Стрелков подчеркнул, что его можно будет распознать по огромному скоплению военной техники на одном из направлений в зоне СВО.

Депутат Госдумы Александр Бородай полагает, что контрнаступление ВСУ станет важным этапом в развитии специальной военной операции. Он пояснил, что украинская армия может быть существенно обескровлена. По его словам, СВО при этом закончена не будет, так как поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели еще не были достигнуты.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверен, что перед готовящимся контрнаступлением ВСУ Россия должна применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) против Украины. По его словам, сейчас на поле боя заметна разница в количестве сил и средств вооружения, преимущество у ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М»

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина, в котором он раскритиковал возможность применения ядерного оружия после атаки на Кремль. По его словам, об этом не может идти и речи. Вместо этого бизнесмен призвал разобраться с людьми, которые допустили прилет дронов в Москву.

Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» рассказал, что в боях за Артемовск был убит командир роты 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» Александр Немашкало. По данным канала, украинский военный мог погибнуть 24 марта вместе со своей бронетехникой.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска. Военные продолжают бои в западной части города. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.