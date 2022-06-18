Россия построит в Республике Сербской газопровод и электростанции

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Милорад Додик и Владимир Путин

Российские компании построят в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) газопровод и две электростанции. Об этом национальному республиканскому телевидению сообщил член президиума БиГ Милорад Додик, пишет ТАСС.

Решение было принято по результатам переговоров бывшего президента Республики с российским лидером Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подтверждена решимость строить газопровод, а на его базе построить две электростанции в — окрестностях Приедора и в окрестностях Баня-Луки. Газовые электростанции обеспечат округу электричеством, которая в ней нуждается, — сказал политик.

В ходе встречи Додик рассказал Владимиру Путину о строительстве российско-сербского храма, о сотрудничестве в сфере медицины. а также о том, что против него самого и его окружения вводятся американские санкции. Это усложняет ситуацию перед назначенными на 2 октября выборами.

Путин вновь пригласил Додика приехать в Россию в сентябре и обсудить текущие проекты. Зарубежный политик назвал разговор с российским президентом полным «открытости и понимания».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва сейчас имеет некоторые сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной, поскольку Сараево присоединилось к антироссийским санкциям. Однако отношения двух стран продолжаются и будут развиваться.