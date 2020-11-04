Россия передаст Белоруссии технологию для производства вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e26aa842-1ecb-11eb-902d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора 4 ноября поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко организовать на территории Белоруссии производство вакцины от коронавируса с использованием российских технологий.

Речь шла об организации производства вакцины в Белоруссии, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой, — цитирует БелТА сообщение пресс-службы Лукашенко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к сотрудничеству в сфере вакцинации от коронавируса, в том числе на площадке Совета Европы. По его словам, в Москве известно, что успехи РФ в разработке вакцины от COVID-19 «не всем по душе». Однако над интересами по защите здоровья собственных граждан не должны преобладать никакие политические или экономические расчёты, подчеркнул он.

Евросоюз отказывается применять вакцины, произведённые в России иди Китае. При этом в Еврокомиссии допустили, что на рынок ЕС могут попасть препараты, произведённые другими странами. Возможность приобретения российской вакцины рассматривает только Венгрия.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V» центра имени Гамалеи в настоящее время уже проходит пострегистрационные испытания, а для препарата «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» они начнутся в ближайшее время. Кроме того, на очереди регистрация третьей вакцины, которая создана специалистами центра имени Чумакова, писал NEWS.ru.