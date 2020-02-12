https://static.news.ru/photo/50c70bb0-4dac-11ea-b186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Минобороны РФ опровергло сообщения о нападении российских военных на мирных жителей в Сирии. Ведомство подчеркнуло, что армия России действует согласно сочинским соглашениям.

Заявления турецких представителей о якобы [имевшем место] нападении российских военных на мирных жителей в зоне деэскалации «Идлиб» не соответствуют действительности, — отметили в МО РФ.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля на севере Сирии американские военные обстреляли жителей города Эль-Кашмылы. В возглавляемой США коалиции заявили, что солдаты открыли ответный огонь.

Арабское издание SANA сообщило о гибели американского военнослужащего в стычке у Эль-Кашмылы.