Минобороны РФ опровергло сообщения о нападении российских военных на мирных жителей в Сирии. Ведомство подчеркнуло, что армия России действует согласно сочинским соглашениям.
Заявления турецких представителей о якобы [имевшем место] нападении российских военных на мирных жителей в зоне деэскалации «Идлиб» не соответствуют действительности, — отметили в МО РФ.
Как писал NEWS.ru, 12 февраля на севере Сирии американские военные обстреляли жителей города Эль-Кашмылы. В возглавляемой США коалиции заявили, что солдаты открыли ответный огонь.
Арабское издание SANA сообщило о гибели американского военнослужащего в стычке у Эль-Кашмылы.
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