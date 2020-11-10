Россия направит не менее 22 самолётов с миротворцами в Карабах

https://static.news.ru/photo/05d6d860-2353-11eb-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нагорный Карабах отправятся порядка 22 военно-транспортных самолётов Ил-76 с миротворцами. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

График перевозки российского воинского контингента самолётами военно-транспортной авиации: 11 самолётов выполняют полёты в аэродромы назначения, 11 самолётов загружено — ожидают вылета, — отчитались служащие центра начальнику НЦУО генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву.

Мизинцев также поручил провести уточнение графика полётов самолётов и обеспечить одновременную работу двух групп Ил-76. В каждой группе должно быть по три самолёта, а интервал вылета между ними — не более трёх часов. Ил-76 совершат полёт «с использованием воздушного пространства Армении и Азербайджана», передаёт РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе.

По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Во вторник восьмой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортёры.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин отметил мужество президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое они проявили при подписании соглашения об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.