Россия надеется, что Херш выступит на заседании СБ ООН, заявил Полянский Полянский: Россия надеется, что журналист Херш выступит на заседании СБ ООН

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что автор расследования о подрыве «Северных потоков» американский журналист Сеймур Херш найдет время для выступления в Совете безопасности ООН. Об этом он заявил в эфире американской радиостанции WBAI.

Мы все еще надеемся, что господин Херш найдет время и придет, чтобы выступить перед Советом, но мы рассматриваем и некоторые другие варианты, — сказал Полянский.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.