Россия экстрадировала в Италию обвиняемого в покушении на убийство

https://static.news.ru/photo/d985045e-20ef-11eb-8e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия выдала Италии для привлечения к уголовной ответственности обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Генеральная прокуратура по запросу итальянской стороны выдала Иона Райлеана для привлечения к уголовной ответственности. В сопровождении спецконвоя при соблюдении всех мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

1 января 2016 года мужчина в итальянском городе Канеграте вместе с сообщниками, используя маски, холодное оружие и пистолет, ворвался в ресторан и напал на местного жителя. Они избили его и похитили €7 тыс. Грабители также пытали потерпевшего, чтобы выяснить код от сейфа, и забрали у него смартфон.

Суд в Италии вынес в отношении Райлеана приказ о заключении под стражу. Также он был объявлен в розыск.

Ранее Россия экстрадировала в Израиль двух граждан этого государства возрастом 16 и 18 лет. Молодые люди подозреваются в причастности к убийству, совершённому на родине. Инцидент, в котором, предположительно, замешаны экстрадированные, произошёл в январе 2019 года. В израильском городе Петах-Тиква был убит некий Адиель Торати. Подозреваемые в совершении преступления покинули территорию страны после того, как их личностями заинтересовалось следствие. Молодые люди отправились в город Умань на Украине, а оттуда переехали в Россию, где были задержаны по прибытии, писал NEWS.ru.