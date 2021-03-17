Российское посольство в Латвии осудило чествование легионеров СС

https://static.news.ru/photo/a746fc10-5b23-11e9-9c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jannis Grosse/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мероприятие по чествованию легионеров войск СС, прошедшее в Риге, несмотря на ограничения из-за коронавируса, осудило посольство России в Латвии.

Возложение цветов к памятнику Свободы в Риге состоялось 16 марта. Оно было приурочено к так называемому дню легионера войск СС.

В заявлении российского посольства отмечается, что действо не имело былого размаха и не нашло широкой поддержки среди населения Латвии, однако это не помешало возложению венков к памятнику от почитателей «подвигов» нацистов.

Среди таковых, кстати, были замечены и депутаты латвийского сейма, представляющие правящую коалицию. Это ли не прославление нацизма на высоком государственном уровне?! — говорится в сообщении посольства РФ на странице в Facebook.

Также в российском диппредставительстве подчеркнули, что находят недопустимыми и аморальными все попытки оправдания эсэсовских палачей, которые были признаны Нюрнбергским трибуналом ответственными за убийства и зверства на оккупированных территориях.

Ранее нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроекты, усиливающие административное и уголовное наказание за реабилитацию нацизма. Кроме того, теперь за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны можно получить штраф до пяти миллионов рублей или отправиться на пять лет за решётку. Об этом писал NEWS.ru.