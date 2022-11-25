Российским авиакомпаниям начнут поставлять восстановленные самолеты «Ведомости»: три авиакомпании получат 11 восстановленных отечественных самолетов от ОАК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три российские авиакомпании — Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» — рассматривают возможность взять в лизинг 11 отечественных самолетов, которые были восстановлены Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех,). Об этом стало известно газете «Ведомости». По данным издания, речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. На их восстановление в Минпромторге намерены выделить 15,4 млрд рублей, работы предполагается завершить к 2024 году.

По словам представителя Red Wing, в настоящее время авиакомпания обсуждает предварительные условия лизинга Ту-204/214. При этом точное количество самолетов, которые интересуют компанию, ее представитель не сообщил, отметив при этом, что летный отряд Ту-204 может увеличиться у них на 8–10 экипажей. Он рассказал. что для новых судов прорабатывается маршрутная сеть, система тарифов и определяется компания, которая будет заниматься подготовкой пилотов.

Red Wings являлась единственным эксплуатантом Ту-204/214 на регулярных рейсах и прекратила такие полеты в 2018 году. С 2020 года в распоряжении компании сохранился один подобный самолет в VIP-компоновке для осуществления заказных перевозок.

В «Авиастар-Ту» рассказали, что они рассматривают варианты лизинга Ил-96-400Т и Ан-124.

По словам представителя ОАК, восстановленные самолеты передадут авиакомпаниям, имеющим опыт эксплуатации российской техники.

Ранее сообщалось, что до конца года авиакомпания «Азимут» пополнит свой парк новым SSJ-100, на котором будут установлены подержанные двигатели из так называемого подменного пула. По имеющимся данным, налет двигателей невелик. В 2023 году перевозчики должны получить еще около десяти SSJ, в том числе с двигателями из подменного пула.

До этого стало известно, что российские авиакомпании в этом году получат в общей сложности только 10 Superjet 100 вместо обещанных весной главой Минпромторга Денисом Манутровым 19 машин. Два самолета уже получили Red Wings, один — «Азимут», до конца года авиаперевозчики получат еще семь бортов. Минпромторг заверяет, что все самолеты будут поставлены заказчикам, но при этом точные сроки не называются. Предполагается, что это произойдет в начале следующего года.