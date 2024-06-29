Российский офицер раскрыл, к чему готовятся расчеты ПВО Офицер Стаф: расчеты ПВО изучают сведения о новых американских ракетах PrSM

Военнослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО активно изучают информацию о новых американских оперативно-тактических ракетах Precision Strike Missile (PrSM), сообщил РИА Новости офицер расчета ПВО с позывным Стаф. Он предположил, что США могут передать Украине данное вооружение в одном из будущих пакетов помощи.

По тому, что мы знаем о PrSM — это баллистическая ракета. С этими типами целей мы уже научились бороться. Уверенно сбиваем украинские «Точки-У». Со временем научились бороться с ATACMS — перехватываем их большую часть, — заявил Стаф.

Офицер добавил, что на сегодняшний день в открытом доступе практически нет данных о ракетах PrSM. Речь идет в том числе об англоязычных источниках. Однако ВС России допускают, что рано или поздно им придется иметь дело с американским вооружением.