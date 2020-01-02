https://static.news.ru/photo/e8859690-2d6a-11ea-b87d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровые технологии придут в российский нотариат в конце декабря 2020 года. Технологии призваны повысить востребованность нотариальной защиты прав жителей страны и юрлиц в условиях цифрового общества. Документ опубликовали 28 декабря 2019-го. Поправки вступят в силу ровно через год.

Документ предусматривает возможность удалённого обращения лиц за совершением отдельных нотариальных действий, — цитирует сообщение Минюста РФ агентство ТАСС.

Заявление нотариусу можно будет отправить с помощью Единого портала госуслуг. Если юрист начнёт сомневаться в личности просителя, то достоверность данных он проверит через базу биометрических персональных данных. А для установления подлинности самого нотариального документа введут машиночитаемую маркировку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минюсте РФ назвали значимые новеллы в сфере юстиции, которые вступают в силу в 2020 году. Среди них — закон о компенсациях заключённым за ненадлежащие условия содержания в СИЗО, ИВС и колониях, введение для адвокатов гонорара успеха, а также возможность извещения должников через СМС.

Также закон об органическом производстве вступил в силу с 1 января. Соответствующий документ был одобрен летом 2018 года. С этого времени все производители, предлагающие покупателям органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Их теперь три — Роскачество, «Органик-эксперт» и ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области. Новый закон требует от производителей доказать, что их продукция изготовлена без применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков и гормонов, находящихся в составе ряда удобрений и кормов. При этом пройти необходимую аттестацию возможно только у определённых компаний, утверждённых Росаккредитацией.