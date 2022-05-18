Российский МИД вызвал посла Италии в Москве

Посла Италии в Москве Джорджо Старече 18 мая вызвали в МИД России, передаёт ТАСС со ссылкой на источники в дипведомстве. Там послу объявят об ответных мерах на высылку российских дипломатов.

Сегодня (в МИД России, — NEWS.ru) будет вызван посол Италии, — сказал собеседник агентства.

В этот же день, ранее МИД РФ вызвал испанского и французского послов, в ответ на высылку из Франции и Испании российских сотрудников диппредставительств. Известно, что испанские власти приняли решение выслать 27 российских послов из страны.

Ранее российских послов объявили персонами нон грата сразу несколько стран — членов Евросоюза. 4 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов «нежелательными» в связи с тем, что их «работа представляет угрозу для тех, кто ищет убежища».