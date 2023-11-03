Российский боец раскрыл секрет успешной работы «Солнцепеков» против ВСУ Наводчик Витим: «Солнцепеки» бьют по ВСУ в основном ночью

Фото: МО РФ

Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» эффективно громят позиции Вооруженных сил Украины на Угледарском направлении, сообщило Минобороны РФ. Наводчик-оператор ТОС с позывным Витим рассказал, что боевая машина работает преимущественно по ночам.

В основном работаем в ночное время. Меньше летает «птичек» со стороны противника, становимся менее заметны, нежели днем, — уточнил боец.

В ведомстве добавили, что благодаря своей огневой мощи «Солнцепеки» за минувший год уничтожили несколько десятков опорных пунктов ВСУ. Также ТОС хорошо показали себя в ликвидации живой силы и бронированной техники ВСУ, указали в МО.

Как стало известно, «Солнцепеки» оснастили новейшей системой защиты от огня ВСУ. Членам экипажа тяжелых огнеметных систем теперь не нужно выходить из машины, чтобы точно поражать цели. Новая система защиты позволяет привязываться к местности без использования стандартных артиллерийских инструментов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские военные уничтожили четыре танка ВСУ Leopard между Работиным и Вербовым на Ореховском направлении. По его словам, на этом участке фронта было задействовано около 10 единиц техники украинской армии, по ним нанесли удар дронами и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек».