Российские войска начали использовать на Украине новые беспилотники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия в ходе военной операции на Украине начала активно использовать беспилотники ZALA, разработанные ZALA AERO — дочерней компанией группы «Калашников», передает ТАСС. По словам президента концерна Алана Лушникова, эти дроны новые для ВС РФ.

Любые БЛА ZALA являются новыми для российской армии. Но, как видно по публикациям, их начали активно эксплуатировать подразделения, — сказал Лушников.

Дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO в августе представила образец беспилотника квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Дрон успешно прошел все испытания. Новинку продемонстрировали в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2022».

Представитель компании уточнил, что беспилотный комплекс обладает рядом преимуществ. Так, он может оставаться невидимым из-за своей малой акустической и визуальной заметности. Дрон имеет параметры 540×540×190 мм, при этом может летать более получаса со скоростью до 30 км/ч и достигать высоты 1500 м. Отмечается, что ZALA 421-24 управляется с помощью ручного контролера на дальности до 3,5 км.