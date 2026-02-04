Зимняя Олимпиада — 2026
Российские военные устроили блэкаут украинскому ВПК

Минобороны: ВС России поразили энергообъекты ВПК Украины

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская армия нанесла удары по украинским энергетическим объектам, которые используются в военных целях, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также поражены пункты размещения украинских войск и иностранных наемников.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что для атак применялись самолеты, беспилотники, ракеты и артиллерия. Всего цели находились в 153 различных районах. Среди пораженных объектов — инфраструктура топливно-энергетического комплекса и склады для беспилотников большой дальности.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, успеха удалось достичь подразделениям группировки войск «Юг».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS украинской армии. Также российские военные ликвидировали три пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300.

