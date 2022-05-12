Российские учёные создали материал для самовосстановления дисплеев

Фото Long Wei/Sipa Asia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Плёнки, которые нужны для создания гибких дисплеев, создали учёные консорциума Центра компетенций НТИ «Фотоника» из Алфёровского университета совместно с коллегами из Института химии СПбГУ и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Материал представляет собой люминофоры — особые вещества, преобразующие поглощаемую ими энергию в световое излучение. Их можно подсветить ультрафиолетом и, подобрав состав люминофора, получить любой цвет. Работа учёных была опубликована в журнале ACS Applied Polymer Materials.

Одним из важных свойств разработанных силиконовых люминофоров является самовосстановление, — пояснила «Известиям» один из создателей специального материала, профессор кафедры химии высокомолекулярных соединений СПбГУ Регина Исламова.

Она отметила, что в случае механического повреждения их достаточно снять с дисплея и нагреть до 100 °C. Такой же метод ремонта можно использовать для порезанных или разбитых экранов.

Патент на ползающего микроробота-инспектора, который может быть использован в космосе, ранее получил коллектив учёных из Московского авиационного института (МАИ). В описании к патенту сказано, что мобильный микроробот предназначен для осуществления инспекционных работ на солнечных батареях космических аппаратов, включая те, которые расположены на МКС. Отмечается, что изобретение обеспечивает повышенный жизненный цикл и технологичность.