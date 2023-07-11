Российские бойцы ликвидировали шесть членов украинского батальона «Арей»

Фото: МО РФ

Российские бойцы уничтожили шесть членов украинского батальона «Арей» во время отражения украинского наступления на Времевском выступе, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В середине июня представители формирования сообщили, что взяли под контроль село Нескучное.

По информации канала, 7-й батальон «Арей» «Украинской добровольческой армии» состоит из сторонников «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). При этом он прикреплен к 129-й Криворожской бригаде теробороны.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ возобновили наступление в Запорожской области. Он связал активизацию действий украинской армии с проведением саммита НАТО в Вильнюсе.

По его словам, киевское командование бросило в бой подразделения 47-й и 65-й бригад, усиленные артиллерийскими орудиями, американскими бронемашинами M2 Bradley, немецкими танками Leopard и другой техникой западного производства.

До этого Рогов сообщил, что у населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки была ликвидирована штурмовая группа ВСУ, в составе которой находились 30 человек. В результате удара были убиты пять солдат, еще семь получили ранения. Остальные прекратили выполнение задания и отступили на исходные позиции.