Российские аптеки смогут продавать тканевые маски

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Аптеки на территории РФ получили разъяснения от Минздрава, в котором сказано, что они могут продавать тканевые средства защиты.

Гигиенические маски, изготовленные по техническим условиям, разработанным по поручению Минпромторга России и Росстандарта, могут продаваться в аптеках, — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве пояснили, что маски являются барьерным средством для фильтрации воздуха и могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала.

Минпромторг и Росстандарт разработали и зарегистрировали в реестре технические условия производства. Отмечается, что с учётом этих требований, маски могут продавать аптечные организации и индивидуальные предприниматели с лицензией на фармацевтическую деятельность.

В России зафиксированы уже 24 490 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 3388 человек. Жертвами опасного заболевания стали 198 пациентов. В Москве, где больше всего случаев заражения коронавирусом, сейчас уже 14 776 заболевших. За сутки их число увеличилось на 1774. 1205 выздоровели, 106 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее в Петербурге задержали мужчину за кражу четырёх тысяч медицинских масок.