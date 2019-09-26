Ведущий эксперт Greenpeace в России Оганес Таргулян сообщил, ссылаясь на официальное письмо, что Росприроднадзор отклонил заявку на отлов морских млекопитающих.
Согласно действующему законодательству, отлавливать животных в морях и океанах разрешено только в научных и культурно-просветительских целях при наличии разрешения Росприроднадзора. Данные ограничения не касаются коренных народов. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев заявлял ранее, что вылов в культурно-просветительских целях правительство собирается запретить, передаёт РИА
Как уже писал News.ru, министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заверил, что ситуация с «китовой тюрьмой» в России больше не повторится.