https://static.news.ru/photo/4c9891fa-e0c2-11e9-973a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Ведущий эксперт Greenpeace в России Оганес Таргулян сообщил, ссылаясь на официальное письмо, что Росприроднадзор отклонил заявку на отлов морских млекопитающих.

Согласно действующему законодательству, отлавливать животных в морях и океанах разрешено только в научных и культурно-просветительских целях при наличии разрешения Росприроднадзора. Данные ограничения не касаются коренных народов. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев заявлял ранее, что вылов в культурно-просветительских целях правительство собирается запретить, передаёт РИА Новости .

Как уже писал News.ru, министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заверил, что ситуация с «китовой тюрьмой» в России больше не повторится.