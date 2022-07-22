Роспотребнадзор закрыл «жестокий» патриотический лагерь в Ленобласти Роспотребнадзор временно закрыл патриотический лагерь в Ленинградской области

Фото: Социальные сети

Роспотребнадзор временно закрыл детский военно-патриотический лагерь «Защитник» на острове Коневец в Ленинградской области, где, по сообщениям СМИ, жестоко обращались с воспитанниками. Формальной причиной закрытия стали санитарные нарушения. Об это в эфире телеканала «78» рассказала представитель областного управления ведомства Ольга Историк.

Не соблюдается питьевой режим. Используется вода из колодца, который не заявлен как источник нецентрализованного водоснабжения. <...> Питание было спартанское. <...> Товарно-транспортные накладные на продукты питания представлены не были, то есть, вероятно, они просто покупались где-то в магазинах, — рассказала она.

Представитель ведомства также добавила, что из-за недостатка холодильного оборудования нарушались условия хранения продуктов, а на персонал, который готовил пищу, не были представлены медицинские документы. Кроме того, территорию лагеря не обработали от иксодовых клещей.

Также Историк подтвердила информацию, что группа детей на острове Коневец фактически не являлась лагерем и не заносилась в региональный реестр. В связи с этим уведомление о начале деятельности сборов в Роспотребнадзор не поступало.

После сообщений СМИ о том, что в лагере жестоко обращаются с детьми, прокуцратура Приозёрского района провела проверку, к которой были привлечены в том числе специалисты Роспотребнадзора. Они и выявили ряд санитарных нарушений. В настоящее время постановлением ведомства деятельность лагеря временно запрещена.

В отношении межрегиональной организации ветеранов боевых действий «Воин», организовавшей лагерь, составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд, заседание по нему назначено на понедельник, 25 июля.

Ранее две женщины рассказали местным СМИ, что их 11-летних сыновей регулярно били на летнем сборе в военно-патриотическом центре «Защитник». По словам одного из мальчиков, инструкторы стреляли ему по ногам страйкбольными шариками. По информации ТАСС, в отношении неустановленных лиц управлением СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних. Официально данная информация не подтверждалась.