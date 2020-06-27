Роспотребнадзор: в России проведено более 19 миллионов тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/1db92334-b90e-11ea-b724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 19 миллионов тестов на выявление заражения коронавирусом проведено в РФ, медики наблюдают за 298,5 тысячами человек с подозрением на инфекционное заболевание.

По состоянию на 28.06.2020 проведено 19 044 954 исследования, — сообщается на сайте ведомства.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрен 531 обсерватор на 49 237 мест, из них развернуто 312 обсерваторов на 34 145 мест, где размещено 9732 человека.

По данным Роспотребнадзора, к 28 июня в мире зарегистрировано 9 973 149 подтверждённых случаев (прирост за сутки — 177 175 случаев, или 1,81%), 501 128 летальных исходов (прирост за сутки — 4439, или 0,89%). В России выявлено более 627 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении более 393 тысяч человек. Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии, по последним сведениям, коронавирусом заболели 219 354 человека, 146 043 пациента выздоровели, 3714 умерли.

Как писал NEWS.ru ранее, медики из трёх штатов США сообщили о рекордном приросте заражённых коронавирусом. В частности, речь идёт об Аризоне, Неваде и Флориде. По данным Департамента здравоохранения Флориды, за последние 24 часа в штате было выявлено 9636 случаев заражения коронавирусом. В Аризоне — 8831, а в Неваде — 1099. На сегодняшний день США занимают первое место в мире по числу выявленных заражений COVID-19.