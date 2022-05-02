Роспотребнадзор предупредил об опасности мышиной лихорадки Эксперт Роспотребнадзора Савицкая: в дачный сезон растёт число случаев мышиной лихорадки

Фото Natalia Shakhanova/Russian Look/Global Look Press

Число случаев мышиной лихорадки может вырасти в дачный сезон. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая. Она предупредила, что это тяжёлое заболевание, которое может проявиться не сразу.

По словам эксперта, переносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), иначе именуемой мышиной лихорадкой, являются рыжие и серые полёвки, а также домовые мыши. Заболевание является достаточно тяжёлым, но проявиться оно может не сразу — от начала болезни до проявления первых признаков проходит от четырёх до 30 дней. При этом поражаются почки, кровеносные сосуды, нервная система.

Начало болезни напоминает обыкновенную простуду: высокая температура, интенсивная головная и мышечная боль, жажда, иногда небольшой кашель. Со второго-четвёртого дня болезни появляются боли в пояснице, которые указывают на поражение почек. В дальнейшем может быть ухудшение самочувствия, уменьшение количества мочи, кровотечения — носовые и кишечные, а также сыпь на коже, — рассказала Савицкая.

Человеку, обнаружившему у себя подобные симптомы, следует обратиться к врачу. Без медицинской помощи последствия инфекции могут быть самыми тяжёлыми.

При этом заразиться лихорадкой можно только от грызунов, от человека к человеку она не передаётся.

Заражение может происходить во время полевых работ при вдыхании пыли, инфицированной выделениями грызунов, при употреблении загрязнённых продуктов или воды, а также контактным путём.

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