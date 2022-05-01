Роспотребнадзор назвал самый заразный вариант коронавируса за всю пандемию Роспотребнадзор: «стелс-омикрон» стал самым заразным штаммом за всю историю пандемии

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Самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии стал подвид омикрон-штамма ВА.2, именуемый также «стелс-омикрон». Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По словам эксперта, доля этого варианта на сегодняшний день составляет более 90% от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что «стелс-омикрон» является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии, — отметил Хафизов.

Он также добавил, что подлиний ВА.4 и ВА.5 в России пока не выявлены. Также редко они встречаются и в большинстве стран мира — кроме Южной Африки, где зародился «классический» омикрон. По словам Хафизова, последний факт не может не волновать.

На данный момент в ЮАР наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и при высокой доле BA.4 и BA.5 можно предположить, что связь с новыми штаммами имеется, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в апреле в России выявили в четыре раза меньше случаев заражения COVID-19, чем в марте. Также снижается число смертей в результате осложений от коронавируса.