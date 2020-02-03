Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в группу предприятий Роскосмоса, приступил к производству лифтов.
Реализуется проект по производству и последующему сервисному обслуживанию современных лифтов, — заявили в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации.
Сообщается, что в планах компании производить до 5 тысяч лифтов в год к 2025 году.
Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос планирует разместить на Луне элементы для слежения за космическим мусором. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что в компании видят возможность разместить на Луне астрономическую обсерваторию. В настоящий момент в околоземном космическом пространстве работают несколько космических станций, которые следят за космическим мусором. Они находятся в районе Абрау-Дюрсо, Уссурийска и Кисловодска.
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