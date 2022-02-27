Роскомнадзор выразил претензии Google из-за данных о жертвах в армии России

Роскомнадзор потребовал от компании Google ограничить рекламу, в которой сообщается информация о «многочисленных жертвах» среди военнослужащих России на Украине, сообщает ведомство в своём Telegram-канале. Такие же претензии у Роскомнадзора к информации о гибели гражданского населения.

Подобные материалы появляются в рамках контекстной рекламы Google Ads.

На основании требований Генеральной прокуратуры Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещается подобная информация. Материалы по таким делам будут передаваться в Следственный комитет России для привлечения владельцев таких ресурсов к уголовной ответственности, — заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о погибших и раненных в ходе операции на территории Украины. В ведомстве отметили, что «российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач». По его словам, потери российской армии меньше, чем со стороны украинских сил.

26 февраля Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой заблокировать доступ к ряду материалов российских СМИ из-за недостоверной информации о событиях на Украине. В ведомстве отметили, что в материалах изданий военная операция РФ называется «войной» или «вторжением».