Росавиация не подтвердила возобновление чартерных полётов на курорты Египта

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Росавиация не подтвердила возобновление чартерных авиаперелётов по курортным направлениям Египта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полётов в курортные города Египта, — говорится в сообщении агентства.

Пока неизвестно, когда восстановят авиасообщение.

Ранее NEWS.ru писал, что египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх уже в марте могут принимать прямые рейсы из России. Об этом сообщил глава управления гражданской авиации страны Ашраф Нувейр. Он добавил, что российская авиакомпания Nordwind Airlines уже подала запрос на начало полётов в оба города с 28 марта, передаёт ТАСС.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года, после того как над Синаем потерпел катастрофу лайнер «Когалымавиа», совершавший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами крушения стали 224 человека. В ФСБ произошедшее квалифицировали как теракт.