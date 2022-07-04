«Росатом» представил цифровой продукт PLM-класса с новым именем

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Екатеринбурге на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ – 2022» госкорпорация «Росатом» представила разработанную PLM-систему среднего класса с новым именем САРУС.PLM. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию News.ru.

На выставке объявлено о завершении основного этапа разработки и новом имени программного продукта, а также о подготовке его коммерческого релиза в 2023 году. Программное обеспечение предназначено для цифровизации жизненного цикла изделий — от проектирования до эксплуатации – в машиностроительной индустрии.

Разработка промышленных систем, которые включают в себя модули для разных этапов жизненного цикла изделий, — это длительный и трудоемкий процесс. Мировой опыт создания таких систем насчитывает до 40 лет. Ввиду текущих вызовов «Росатом» решал задачу разработки подобного решения в радикально более короткие сроки. Мы смогли ускорить работу, благодаря фундаментальному опыту корпорации в области суперкомпьютерных вычислений и математического моделирования, а также большому управленческому опыту, который позволил собрать команду и мотивировать для совместной работы российских вендоров-партнеров. В итоге мы добились серьезного ускорения, в том числе, в части развития компетенций, — рассказала заместитель директора по цифровизации, директор программы «Промышленные решения» «Росатома» Евдокия Рукавишникова.

В настоящее время «Росатом» активно взаимодействует с российскими промышленными предприятиями и интеграторами по вопросам тестирования PLM-системы и ее активного использования в производственных процессах.