Робот «Маркер» доработают для выполнения задач спецоперации на Украине

Фото: fpi.gov

Российскую перспективную роботизированную платформу «Маркер» доработают под новые задачи, включая выполнение задач спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Робот будет предназначен как для выполнения работ в городских условиях, так и во фронтовой зоне.

Условный «Маркер-2» будет нацелен минимум под три задачи: охрана, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и ведение вспомогательных работ в условиях боевых действий с учетом потребностей войск, выявленных в ходе текущей спецоперации, — сказал собеседник агентства.

Сейчас, по словам источника, определяются предприятия — участники кооперации по данному проекту и системы вооружений, которые будут устанавливаться на «Маркер-2». Кроме того, три «Маркера» уже переданы МЧС, где роботов адаптируют под задачи ликвидации и профилактики чрезвычайных ситуаций, включая тушение пожаров различных типов и сложности.

Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» была создана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника», который стартовал в 2018 году. Целью проекта является создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники. Ранее сообщалось, что комплекс «Маркер» может быть использован в качестве спасательного робота для поиска и эвакуации с поля боя раненых, во время поиска которых роботизированная платформа сможет выпускать базирующиеся на ней беспилотники.