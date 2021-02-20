РФПИ надеется, что Словакия одобрит «Спутник V» в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/2f10c6c4-73b1-11eb-abc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России надеются, что Словакия в скором времени одобрит препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Надеемся, что Словакия и, может быть, ряд других государств тоже одобрят «Спутник V» в ближайшее время, — приводит его слова ТАСС.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 27 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее Дмитриев подчеркнул, что РФПИ сотрудничает со многими европейскими странами, власти которых готовы положительно относиться к поставкам российской вакцины «Спутник V» вопреки тем, кто видит в вакцинации политику, сообщал NEWS.ru.