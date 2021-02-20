В РФПИ призвали «не искать политику в вакцине»

https://static.news.ru/photo/83b6c30c-7395-11eb-a8bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничает со многими европейскими странами, власти которых готовы положительно относиться к поставкам российской вакцины «Спутник V» вопреки тем, кто видит в вакцинации политику. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии. Политики в этих странах говорят, что у людей должен быть выбор по выбору вакцины. Все пытаются найти какую-то политику в вакцине, её просто нет, — заявил Дмитриев в эфире радиостанции Ö1.

Ранее в РФПИ отметили, что сообщения о том, что Россия подала некорректную заявку на регистрацию препарата для вакцинации от коронавируса «Спутник V» европейскому регулятору (EMA), не соответствуют действительности.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 27 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Как сообщал NEWS.ru, исследования комбинации вакцин против коронавирусной инфекции — российского «Спутника V» и британской AstraZeneca — начались. Об этом говорится в Twitter-аккаунте российского препарата.