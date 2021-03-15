РФ безвозмездно передала Вьетнаму партию «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/05a678a6-18ee-11eb-96cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины против коронавируса «Спутник V». Груз до места назначения сопровождал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По информации пресс-службы СБ РФ, Патрушев прибыл в Ханой, где состоятся двухдневные российско-вьетнамские консультации по вопросам безопасности.

Также на самолёте Ил-96, на котором летел Патрушев, во Вьетнам была доставлена партия вакцины «Спутник V». Она была передана вьетнамской стороне безвозмездно. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс, находящийся в Москве с двухдневным рабочим визитом, рассказал о наличии в Европе запроса на «Спутник V». По его словам, соответствующее ведомство рассматривает возможность приобретения российской вакцины.