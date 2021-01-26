Разработчик «Новичка» рассказал, сколько будет стоить лекарство от COVID-19

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк в беседе с NEWS.ru сообщил, что в ближайшее время планирует выпустить противовирусное и иммуномодулирующее лекарство.
Ринк рассказал, что препарат, который может использоваться при лечении коронавируса, будет стоить «в районе 1 тысячи рублей».
Он поступит в продажу тогда, когда закончит регистрацию наш любимый Минздрав. А сейчас пока добровольцы кушают это лекарство — самочувствие у них великолепное. Лекарство помогает не только от ковида, но и против всех вирусов и так далее. Оно улучшает собственный иммунитет организма. Упаковка будет стоить в районе 1 тысячи рублей, выйдет оно в ближайшее время. Я разработчик водорастворимой формы. Оно будет выпускаться и в каплях, и в таблетках, — рассказал Ринк.
Ранее доктор медицинских наук Наталья Эйсмонт и российский врач Василий Власов рассказали NEWS.ru, можно ли ждать в России третью волну COVID-19.